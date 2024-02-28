ЛАРИОН (ЛАВРЕНТИЙ) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ЛАРИОН (ЛАВРЕНТИЙ)

Место рождения

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1683

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Павел Ларионов (Лаврентьев)

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
ПО ИР 1752 ГОДА ПАВЛУ ЛАВРЕНТЬЕВУ 46 ЛЕТ ПО ИР 1784 ГОДА ПАВЛУ ЛАВРЕНТЬЕВУ 76 ЛЕТ
Рождение ребёнка
1721

Сын: Максим Лаврентьев

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
1724
Рождение ребёнка
1723

Дочь: Саламонида Лаврентьева

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1725

Дочь: Ульяна Лаврентьева

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Лаврентьева

Мать ребёнка: Ефимия Федорова

Ельма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Федорова

Смерть
Неизвестно
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