ЛАРИОН (ЛАВРЕНТИЙ)
Место рождения
Дата рождения1683
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1683
Рождение ребёнка
1718
Сын: Павел Ларионов (Лаврентьев)
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
ПО ИР 1752 ГОДА ПАВЛУ ЛАВРЕНТЬЕВУ 46 ЛЕТ ПО ИР 1784 ГОДА ПАВЛУ ЛАВРЕНТЬЕВУ 76 ЛЕТ
Рождение ребёнка
1721
Сын: Максим Лаврентьев
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
1724
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Саламонида Лаврентьева
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
1725
Дочь: Ульяна Лаврентьева
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Лаврентьева
Мать ребёнка: Ефимия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Федорова
Смерть
Неизвестно