Ятманова Аграфена Егорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятманова Аграфена Егорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ятманов Василий Иванов

Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Крупин[ятманов] Николай Иванов

Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ятманов Иван Васильев

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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