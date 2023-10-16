Ятманова Аграфена Егорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Крупин[ятманов] Николай Иванов
Отец ребёнка: Ятманов Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897