(Тонкачёва) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тонкачёва) Марфа Степановна

Место рождения

Масады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

23.06.1908

Дата смерти

19.09.1909

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1908

Отец: Тонкачёв Стефан Иоаннович

Мать: Тонкачёва Агрипина Александровна

Масады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфим
Смерть
19.09.1909
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Причина смерти: от кашля
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии
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