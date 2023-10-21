(Тонкачёва) Марфа Степановна
Место рожденияМасады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфим
Дата рождения23.06.1908
Дата смерти19.09.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1908
Масады, Исмайловской вол., Бирского уезда, Уфим
Смерть
19.09.1909
Масады, Исмайловской волос., Бирского уезда, Уфим
Причина смерти: от кашля
Похороны
Неизвестно
Андреевка, Бирского уезда, Уфимской губернии