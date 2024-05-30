Маркина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Маркин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Маркин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Маркин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Маркин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Маркин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Сергей Александрович

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