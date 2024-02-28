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Талах Ирина Саввична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1809

Сын: Талах Федор Паращевин /Борисович /

Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович

ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Василиса Борисовна

Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: София Борисовна

Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Александра Борисовна

Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович

ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович

ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талах Паращева /Борис/ Федорович

Смерть
Неизвестно
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