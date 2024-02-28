Талах Ирина Саввична
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1786
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1809
Сын: Талах Федор Паращевин /Борисович /
Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Василиса Борисовна
Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: София Борисовна
Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Александра Борисовна
Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Талах Паращева /Борис/ Федорович
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно