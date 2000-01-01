Мягукаупзямала Минкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягукаупзямала Минкина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

1829 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Минка Хусеинов

Мать: Шамшибеан

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