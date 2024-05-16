Князев ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев ?

Князев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Князева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Николай Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.12.1899

Сын: Князев Василий Иванович

Мать ребёнка: ?

г.Шуя

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