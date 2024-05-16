Князев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Князева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
23.12.1899
Мать ребёнка: ?
г.Шуя