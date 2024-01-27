Савельева (Макаренко) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Макаренко) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1955

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
09.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 (Широкая)
Рождение ребёнка
08.03.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 (Широкая)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 (Широкая)
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