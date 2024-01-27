Савельева (Макаренко) Татьяна Васильевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1955
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 (Широкая)
Рождение ребёнка
08.03.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 (Широкая)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2021
г.Пятигорск ул. Атарбекова 50 (Широкая)