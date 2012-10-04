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Почипаев Данила Никитич
Почипаев Данила Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.10.2012
Пол
Мужской
Отец
Почипаев Никита Александрович
1989 г.р.
Мать
Почипаева Юлия Андреевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.2012
Отец:
Почипаев Никита Александрович
Мать:
Почипаева Юлия Андреевна
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