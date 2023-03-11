Гельвих Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти?.05.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
Около 1896
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1899
Сын: Гельвих Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Луиза Яковлевна
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
23.04.1906
Мать ребёнка: Луиза
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Луиза
Смерть
?.05.1922