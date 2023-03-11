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Гельвих Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

?.05.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Гельвих Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1899

Сын: Гельвих Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гельвих Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Луиза Яковлевна

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
23.04.1906

Сын: Гельвих Генрих Яковлевич

Мать ребёнка: Луиза

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Луиза

Смерть
?.05.1922
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