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Курзин Петр Васильевич

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Курзин Василий Федорович

Мать: Курзина Пелагея Кузьминична

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Курзин Яков Петрович

Мать ребёнка: Курзина Клавдия Даниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Курзин Василий Петрович

Мать ребёнка: Курзина Клавдия Даниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Курзина Клавдия Даниловна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Клавдия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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