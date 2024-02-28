Курзин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
1849
Сын: Курзин Яков Петрович
Мать ребёнка: Курзина Клавдия Даниловна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Курзина Клавдия Даниловна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Курзина Клавдия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно