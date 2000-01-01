Cohen (Eisenstadt) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cohen (Eisenstadt) Anna

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Место рождения

New York City, New York, United States

Дата рождения

22.10.1909

Дата смерти

29.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

New York City, New York, United States
Бракосочетание
14.12.1929

Муж: Kac Cohen Chaim Joseph

Brooklyn, New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: Sydell

Отец ребёнка: Kac Cohen Chaim Joseph

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Kac Cohen Chaim Joseph

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1982
Los Angeles, California, United States
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