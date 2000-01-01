Cohen (Eisenstadt) Anna
Место рожденияNew York City, New York, United States
Дата рождения22.10.1909
Дата смерти29.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
New York City, New York, United States
Бракосочетание
14.12.1929
Brooklyn, New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: Sydell
Отец ребёнка: Kac Cohen Chaim Joseph
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Kac Cohen Chaim Joseph
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.1982
Los Angeles, California, United States