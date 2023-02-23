Шмелёва Авдотья Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Шмелёв Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Власичева Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Шмелёв Тимофей Спиридонович
Рождение ребёнка
18.11.1837
Отец ребёнка: Шмелёв Тимофей Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно