Шмелёва Авдотья Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва Авдотья Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Власичева Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1837

Сын: Шмелёв Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелёв Тимофей Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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