Сарнавский Василий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарнавский Василий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1944

Дата смерти

15.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1944

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сарнавская Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарнавская Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Сарнавская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарнавский Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Сарнавская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарнавская Мария

Смерть
15.07.1988
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