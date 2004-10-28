Сарнавский Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1944
Дата смерти15.07.1988
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1944
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сарнавская Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарнавская Наталия Васильевна
Мать ребёнка: Сарнавская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарнавский Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Сарнавская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарнавская Мария
Смерть
15.07.1988