Кайнова Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Кайнов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кайнов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кайнова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кайнов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно