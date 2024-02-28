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Кайнова Агафья Михайловна

Место рождения

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кайнов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Кайнов Михаил Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Кайнов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Кайнов Михаил Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кайнова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кайнов Михаил Степанович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайнов Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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