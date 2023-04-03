Гаврилов ? Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов ? Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1874 и 1875 г.р.

Мать

Между 1876 и 1877 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврилов Иван

Мать: Гаврилова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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