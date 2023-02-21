Де Лазари Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Лазари Дмитрий

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Место рождения

Занте(Закинф)

Дата рождения

1755

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Занте(Закинф)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Де Лазари Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Де Лазари Мария Юрьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Подпоручик Греческого пехотнрго полка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803
Ateny
Причина смерти: ubit iz revnosti v Afinakh
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