Де Лазари Дмитрий
Место рожденияЗанте(Закинф)
Дата рождения1755
Дата смерти1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Занте(Закинф)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Де Лазари Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Де Лазари Мария Юрьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Подпоручик Греческого пехотнрго полка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803
Ateny
Причина смерти: ubit iz revnosti v Afinakh