Корнев Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Корнев Пётр Васильев
Мать: Корнева Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Корнев Трофим Иванов
Мать ребёнка: Корнева ?
Рождение ребёнка
1910
Сын: Корнев Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Корнева ?
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Корнева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнева ?
Смерть
Неизвестно