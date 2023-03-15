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Корнев Иван Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Корнев Пётр Васильев

Мать: Корнева Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Корнев Трофим Иванов

Мать ребёнка: Корнева ?

Рождение ребёнка
1910

Сын: Корнев Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Корнева ?

Рождение ребёнка
1915

Сын: Корнев Николай Иванов

Мать ребёнка: Корнева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнева ?

Смерть
Неизвестно
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