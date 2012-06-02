Храмова Алёна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова Алёна Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.2012

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.2012

Отец: Уткин Станислав

Мать: Храмова Ольга Анатольевна

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