Харитонов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1928
Дата смерти06.06.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1952
Сын: Харитонов Виктор
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
28.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
02.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Рождение ребёнка
03.06.1959
Сын: Харитонов Юрий
Мать ребёнка: Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Смерть
06.06.2000