Харитонов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1928

Дата смерти

06.06.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1952

Сын: Харитонов Виктор

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
28.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
02.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Рождение ребёнка
03.06.1959

Сын: Харитонов Юрий

Мать ребёнка: Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Смерть
06.06.2000
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