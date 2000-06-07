Вершинина (Зайцева) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина (Зайцева) Зоя Петровна

Вершинина (Зайцева) Зоя Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1954

Дата смерти

07.06.2000

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1954

Отец: Зайцев Пётр Фёдорович

Мать: Зайцева Мария Михайловна

Рождение ребёнка
24.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович

Смерть
07.06.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close