Вершинина (Зайцева) Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1954
Дата смерти07.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1954
Отец: Зайцев Пётр Фёдорович
Мать: Зайцева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
24.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин Фёдор Иванович
Смерть
07.06.2000
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область