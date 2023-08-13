Перепелкина Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1853
Сын: Перепелкин Антон Петрович
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.02.1855
Дочь: Перепелкина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.1858
Дочь: Перепелкина Мария Петровна
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
23.07.1860
Сын: Перепелкин Борис Петрович
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1862
Сын: Перепелкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.04.1864
Дочь: Перепелкина Ирина Петровна
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
05.07.1865
Сын: Перепелкин Павел Петрович
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
09.03.1868
Дочь: Перепелкина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.03.1870
Дочь: Перепелкина Александра Петровна
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
12.06.1871
Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно