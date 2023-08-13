Перепелкина Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелкина Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Перепелкин Антон Петрович

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.02.1855

Дочь: Перепелкина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1858

Дочь: Перепелкина Мария Петровна

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1860

Сын: Перепелкин Борис Петрович

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1862

Сын: Перепелкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1864

Дочь: Перепелкина Ирина Петровна

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1865

Сын: Перепелкин Павел Петрович

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.03.1868

Дочь: Перепелкина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.03.1870

Дочь: Перепелкина Александра Петровна

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1871

Сын: Перепелкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Перепелкин Петр Алексеевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелкин Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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