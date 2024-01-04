Плотникова Авдотья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1854
Сын: Плотников Аполлоний Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Плотников Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Иоаннов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туманова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Иоаннов
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897