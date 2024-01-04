Плотникова Авдотья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Авдотья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1897

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1854

Сын: Плотников Аполлоний Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Плотников Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Иоаннов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туманова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Иоаннов

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1897
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