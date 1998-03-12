Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1919

Дата смерти

12.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919

Отец: Баловацкий Емельян Николаевич

Мать: Баловацкая Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанюк Александр Иванович

Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанюк Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1950

Дочь: Володина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич

Смерть
12.03.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.