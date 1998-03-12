Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1919
Дата смерти12.03.1998
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанюк Александр Иванович
Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1950
Дочь: Володина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Сметанюк Иван Николаевич
Смерть
12.03.1998