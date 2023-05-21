Каргуева Марфа Л.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Каргуев Кирилл Трофимович
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Каргуева Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Каргуева Пелагея Трофимовна
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Каргуева Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Каргуев Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Каргуева Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно