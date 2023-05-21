Каргуева Марфа Л. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргуева Марфа Л.

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Каргуев Сава Трофимович

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Каргуев Кирилл Трофимович

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Каргуева Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Каргуева Пелагея Трофимовна

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Каргуева Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Каргуев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Каргуев Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Каргуева Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Каргуев Трофим Трофимович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргуев Трофим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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