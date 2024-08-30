Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения30.07.1835
Дата смерти01.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1835
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
29.03.1862
Дочь: Феофанова (Ступина-Воробьева) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Ступин-Воробьев Иван Андреевич
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
02.08.1865
Дочь: Коровина (Ступина-Воробьева) Вера Андреевна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.05.1871
Сын: Ступин-Воробьев Илья Андреевич
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
21.07.1872
Дочь: (Ступина-Воробьева) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
07.09.1875
Сын: Ступин-Воробьев Никита Андреевич
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Рождение ребёнка
15.11.1877
Сын: Ступин-Воробьев Николай Андреевич
Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Смерть
01.11.1888