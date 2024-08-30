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Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.07.1835

Дата смерти

01.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1835

Отец: Ступин-Воробьев Иван Матфеевич

Мать: Ступина-Воробьева Анастасия Ивановна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.01.1858

Жена: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.03.1862

Дочь: Феофанова (Ступина-Воробьева) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Ступин-Воробьев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.08.1865

Дочь: Коровина (Ступина-Воробьева) Вера Андреевна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1871

Сын: Ступин-Воробьев Илья Андреевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.07.1872

Дочь: (Ступина-Воробьева) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1875

Сын: Ступин-Воробьев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1877

Сын: Ступин-Воробьев Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.11.1888
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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