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Локалина Авдотья Леонтьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Локалин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Локалин Семён Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Семёнова

Отец ребёнка: Локалин Семён Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Локалин Михайла Семёнович

Отец ребёнка: Локалин Семён Григорьев

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локалин Семён Григорьев

Смерть
Неизвестно
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