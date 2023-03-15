Локалина Авдотья Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Локалин Семён Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Семёнова
Отец ребёнка: Локалин Семён Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Локалин Михайла Семёнович
Отец ребёнка: Локалин Семён Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно