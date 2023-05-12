Голубева (Буряк) Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Буряк) Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1939 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буряк Анатолий Сергеевич

Мать: Буряк Тамара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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