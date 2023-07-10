Добрынин Перфилий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Добрынина Татьяна Перфильевна
Мать ребёнка: Добрынина Анна Хрисанфовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 119 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Добрынин Степан Перфильевич
Мать ребёнка: Добрынина Анна Хрисанфовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 119 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 119 лист
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно