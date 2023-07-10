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Добрынин Перфилий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Добрынин Иван Васильевич

Мать: Добрынина Федосья Степановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Добрынина Татьяна Перфильевна

Мать ребёнка: Добрынина Анна Хрисанфовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 119 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Добрынин Степан Перфильевич

Мать ребёнка: Добрынина Анна Хрисанфовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 119 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добрынина Анна Хрисанфовна

Омутнинск, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 119 лист
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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