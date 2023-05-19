Тимофей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофей Антонов

Тимофей Антонов

Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Антон

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Арина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филантий Тимофеев

Мать ребёнка: Арина Никитина

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
22 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Никитина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close