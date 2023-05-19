Тимофей Антонов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Арина Никитина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филантий Тимофеев
Мать ребёнка: Арина Никитина
Место жительства
1857
22 семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Никитина
Смерть
Неизвестно