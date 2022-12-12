Лейба (Акименко) Татьяна
Место рождения
Дата рождения13.06.1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961
Отец: Акименко Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1984
Дочь: Гребенец Анна
Отец ребёнка: Лейба Вячеслав
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
1984
Муж: Лейба Вячеслав
Рождение ребёнка
08.04.1987
Сын: Лейба Павел
Отец ребёнка: Лейба Вячеслав
Смерть
Неизвестно