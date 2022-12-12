Лейба (Акименко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейба (Акименко) Татьяна

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Место рождения

Житикара, Житикаринский район, Костанайская область

Дата рождения

13.06.1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1963 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: Акименко Павел

Мать: не указана

Житикара, Житикаринский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
28.07.1984

Дочь: Гребенец Анна

Отец ребёнка: Лейба Вячеслав

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
1984

Муж: Лейба Вячеслав

Рождение ребёнка
08.04.1987

Сын: Лейба Павел

Отец ребёнка: Лейба Вячеслав

Житикара, Житикаринский район, Костанайская область
Смерть
Неизвестно
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