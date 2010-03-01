(Рождественская) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1906
Дата смерти01.03.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1941
Дочь: (Циммергакл) Евгения Александровна
Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: (Циммергакл) Елена Александровна
Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович
Смерть
01.03.2010