(Рождественская) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рождественская) Татьяна Павловна

(Рождественская) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1906

Дата смерти

01.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель русского языка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1941

Дочь: (Циммергакл) Евгения Александровна

Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Рождение ребёнка
1951

Дочь: (Циммергакл) Елена Александровна

Отец ребёнка: Zimmerhakl (Циммергакл) Александр Алойсович

Смерть
01.03.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.