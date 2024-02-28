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Степин Арсений Дмитриевич

Место рождения

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

02.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Степин Дмитрий Отец Дмитриевичей

Мать: Степина Матрона Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1904 году. 70 лет. Слабость В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 29 лет. на 1 год не совпадает, но оставляем так
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Дарья Арсеньевна

Мать ребёнка: Степина Варвара Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
В ИВ от 1862 года указан возраст 5 лет
Место жительства
23.10.1885
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у сын Дмитрий Фомин Яков Михайлович Екатерина Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степина Варвара Васильевна

Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти Варвары Васильевны - жены Степина Арсения Дмитриевича 17.01.1895г. 60 лет. Простуда
Смерть
02.01.1904
Молостово, Мещовский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти в 1904 году. 70 лет. Слабость
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