Степин Арсений Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти02.01.1904
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1834
Есть метрика о смерти в 1904 году. 70 лет. Слабость В исповедальной ведомости 1862 года указан возраст 29 лет. на 1 год не совпадает, но оставляем так
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Дарья Арсеньевна
Мать ребёнка: Степина Варвара Васильевна
В ИВ от 1862 года указан возраст 5 лет
Место жительства
23.10.1885
Указан крестным у сын Дмитрий Фомин Яков Михайлович Екатерина Козьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Есть метрика о смерти Варвары Васильевны - жены Степина Арсения Дмитриевича 17.01.1895г. 60 лет. Простуда
Смерть
02.01.1904
Есть метрика о смерти в 1904 году. 70 лет. Слабость