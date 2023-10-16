Курочкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
23.10.1918
Дочь: Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна
Воспреемники Павел Алексеевич Власов Серафима Алексеевна Лобанова, кр д. Поляны
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно