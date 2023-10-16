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Курочкин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Курочкин Алексей Екимов

Мать: Курочкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
23.10.1918

Дочь: Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Курочкина Александра Алексеевна

Воспреемники Павел Алексеевич Власов Серафима Алексеевна Лобанова, кр д. Поляны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Александра Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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