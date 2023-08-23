Тамара Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасименко Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Герасименко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасименко Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Герасименко Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасименко Валерий Александрович

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