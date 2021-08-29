Кобзов Клим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Кобзова Анисия
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Кобзова Анисия
Рождение ребёнка
08.05.1902
Мать ребёнка: Кобзова Анисия
Рождение ребёнка
15.10.1907
Дочь: Жорина Зиновия Климовна
Мать ребёнка: Кобзова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кобзова Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобзова Анисия
Смерть
Неизвестно