Кобзов Клим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзов Клим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кобзов Назарий Климович

Мать ребёнка: Кобзова Анисия

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кобзов Платон Климович

Мать ребёнка: Кобзова Анисия

Рождение ребёнка
08.05.1902

Сын: Грабченков Марк Климович

Мать ребёнка: Кобзова Анисия

Рождение ребёнка
15.10.1907

Дочь: Жорина Зиновия Климовна

Мать ребёнка: Кобзова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзов Никифор Климович

Мать ребёнка: Кобзова Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобзова Анисия

Смерть
Неизвестно
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