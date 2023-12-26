Паромова (Калачёва) Кристина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паромова (Калачёва) Кристина Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1991

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1972 г.р.

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1991

Отец: Калачёв Олег Владимирович

Мать: Калачёва (Трощановская) Ирина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паромов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
21.09.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паромов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паромов Александр Сергеевич

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