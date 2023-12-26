Паромова (Калачёва) Кристина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1991
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паромов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паромов Александр Сергеевич