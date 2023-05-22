Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не известно
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1845
Сын: Семен
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тит
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно