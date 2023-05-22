Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1841 г.р.
1845 г.р.
1846 г.р.
1847 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не известно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Сын: Семен

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тит

Отец ребёнка: не указан

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Незаконнорожденный
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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