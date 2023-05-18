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Ловчиков Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1906

Дата смерти

26.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1906

Отец: Ловчиков Алексей Панкратьевич

Мать: Ловчикова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
?.09.1931

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Ловчикова Ульяна Антоновна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Ульяна Антоновна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловчикова Ульяна Антоновна

Смерть
26.01.1943
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