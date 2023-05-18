Ловчиков Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1906
Дата смерти26.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1906
Рождение ребёнка
?.09.1931
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Ловчикова Ульяна Антоновна
Рождение ребёнка
10.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ловчикова Ульяна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1943