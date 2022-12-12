Ларин Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рождения18.01.1919
Дата смерти12.09.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919
Отец: Ларин Гаврила Харитонович
Мать: не указана
Военная служба
С 1941
Род войск: Автомобильные войска Воинское звание: Красноармеец Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил в звании красноармейца шофёром 197 отдельного автотранспортного батальона 6 гвардейского кавалери... Показать все
Смерть
12.09.1993