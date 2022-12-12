Ларин Александр Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Александр Гаврилович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.01.1919

Дата смерти

12.09.1993

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919

Отец: Ларин Гаврила Харитонович

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1941
Род войск: Автомобильные войска Воинское звание: Красноармеец Призван в 1941 году Илекским РВК. Служил в звании красноармейца шофёром 197 отдельного автотранспортного батальона 6 гвардейского кавалери... Показать все
Смерть
12.09.1993
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