Глазова Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазова Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1935

Сын: Глазов Борис Петрович

Отец ребёнка: Глазов Петр Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Русский
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазова Эмилия Петровна

Отец ребёнка: Глазов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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