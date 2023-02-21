Глазова Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1935
Отец ребёнка: Глазов Петр Иванович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Русский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазова Эмилия Петровна
Отец ребёнка: Глазов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно