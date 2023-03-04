Фишев Григорий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишев Григорий Петрович

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Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

1718

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Отец

1680 г.р.

Мать

1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Фишев Пётр Григорьевич

Мать: Фишева Татьяна Ермолаева

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
1723
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