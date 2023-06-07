Варгина Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаргина Анна Семеновна

Варгина Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1855

Сын: Варгин Амвросий Игнатьевич

Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.04.1866

Сын: Варгин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
ГАСО Ф.1 о.1 д.346 стр.037об. запись о рождении № 51 лиц мужского пола от 09.04.1866г. в Метрической книге Святопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1870

Сын: Варгин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1876

Сын: Варгин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1878

Сын: Варгин Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович

Верхние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close