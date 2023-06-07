Варгина Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1855
Сын: Варгин Амвросий Игнатьевич
Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович
Рождение ребёнка
09.04.1866
Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович
ГАСО Ф.1 о.1 д.346 стр.037об. запись о рождении № 51 лиц мужского пола от 09.04.1866г. в Метрической книге Святопреображенской церкви Верхнесергинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
29.11.1870
Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович
Рождение ребёнка
08.04.1876
Сын: Варгин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович
Рождение ребёнка
01.10.1878
Сын: Варгин Григорий Игнатьевич
Отец ребёнка: Варгин Игнатий Епимахович
Смерть
1920