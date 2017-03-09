Амитина (Анищик) Татьяна Владимировна
Место рождения
Дата рождения15.08.1923
Дата смерти09.03.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923
Рождение ребёнка
13.10.1941
Дочь: Бушуева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Амитин Виктор Ионович
Москва, город федерального значения Москва
родной отец Портнов Павел Михайлович. В 9 лет была удочерена Амитиным
Бракосочетание
1952
Бракосочетание
22.09.1957
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2017