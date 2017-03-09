Амитина (Анищик) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАмитина (Анищик) Татьяна Владимировна

Амитина (Анищик) Татьяна Владимировна

avatar

Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

15.08.1923

Дата смерти

09.03.2017

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1923

Отец: Анищик Владимир Михайлович

Мать: Шмидт Ирина(Рина) Владимировна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
13.10.1941

Дочь: Бушуева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Амитин Виктор Ионович

Москва, город федерального значения Москва
родной отец Портнов Павел Михайлович. В 9 лет была удочерена Амитиным
Бракосочетание
1952

Муж: Амитин Виктор Ионович

Бракосочетание
22.09.1957

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портнов Павел Михайлович

Смерть
09.03.2017
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close