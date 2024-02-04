Курманова Мунавара Сагитуллаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1958
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1958
Отец: Хамидуллин Сагитулла Ауспакович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузеева Фарида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.11.1978
Сын: Курманов Ильдар
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.02.1981
Дочь: Алеева Эльмира
Отец ребёнка: не указан