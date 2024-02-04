Курманова Мунавара Сагитуллаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курманова Мунавара Сагитуллаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1958

Отец: Хамидуллин Сагитулла Ауспакович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузеева Фарида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.11.1978

Сын: Курманов Ильдар

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.02.1981

Дочь: Алеева Эльмира

Отец ребёнка: не указан

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