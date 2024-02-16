Феврония Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1781 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Пётр Артёмович
Отец ребёнка: Артемий Миронович
Рождение ребёнка
1757 ст.
Дочь: Марфа Артёмовна
Отец ребёнка: Артемий Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Миронович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1781 ст.