Феврония Филлиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1781 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1707 по 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Пётр Артёмович

Отец ребёнка: Артемий Миронович

Рождение ребёнка
1757 ст.

Дочь: Марфа Артёмовна

Отец ребёнка: Артемий Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Миронович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1781 ст.
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