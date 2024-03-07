Мачульский Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1765 и 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Между 1765 и 1766
Отец: Мачульский (Отец Гарасима И Емельяна) (Отец Гарасима И Емельяна) ???
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Сын: Мачульский Симон (Семён) Герасимович
Мать ребёнка: Мачульская ?
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817
Сын: Мачульский Игнатий (Игнат) Герасимович
Мать ребёнка: Мачульская ?
Смерть
Неизвестно