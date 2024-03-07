Мачульский Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульский Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1765 и 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1765 и 1766

Отец: Мачульский (Отец Гарасима И Емельяна) (Отец Гарасима И Емельяна) ???

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Мачульский Симон (Семён) Герасимович

Мать ребёнка: Мачульская ?

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1817

Сын: Мачульский Игнатий (Игнат) Герасимович

Мать ребёнка: Мачульская ?

Смерть
Неизвестно

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