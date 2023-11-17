Зуев Петр Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуев Петр Савельевич

Зуев Петр Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Зуев Савелий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Зуева Зиноида Петровна

Мать ребёнка: Зуева Надежда Левонтьевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Зуева Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Зуева Надежда Левонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуева Надежда Левонтьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close