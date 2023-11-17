Зуев Петр Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Зуев Савелий Никифорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Зуева Зиноида Петровна
Мать ребёнка: Зуева Надежда Левонтьевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Зуева Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Зуева Надежда Левонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно