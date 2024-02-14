Ахтямов Аксян
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1812
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Абдрашитов Ахтям
Мать: Бедихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Талия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Аксянов Хасан
Мать ребёнка: Талия
Рождение ребёнка
1821
Сын: Аксянов Ахмет
Мать ребёнка: Талия
Рождение ребёнка
1823
Сын: Аксянов Нугман
Мать ребёнка: Талия