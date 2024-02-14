Ахтямов Аксян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтямов Аксян

Ахтямов Аксян

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1812

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Абдрашитов Ахтям

Мать: Бедихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талия

Рождение ребёнка
1820

Сын: Аксянов Хасан

Мать ребёнка: Талия

Рождение ребёнка
1821

Сын: Аксянов Ахмет

Мать ребёнка: Талия

Рождение ребёнка
1823

Сын: Аксянов Нугман

Мать ребёнка: Талия

Смерть
1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.