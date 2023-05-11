Забавская (Козловская) Софья (Зося) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забавская (Козловская) Софья (Зося)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Козловский Филипп Ефимович

Мать: Козловская ?

Рождение ребёнка
23.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забавский Петр Алексеевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
29.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Забавский Петр Алексеевич

Минск, Минск
Бракосочетание
1997

Муж: Забавский Петр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Семенова 22 -11
Смерть
1999
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