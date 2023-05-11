Забавская (Козловская) Софья (Зося)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Козловский Филипп Ефимович
Мать: Козловская ?
Рождение ребёнка
23.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забавский Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
29.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Забавский Петр Алексеевич
Бракосочетание
1997
Место жительства
Неизвестно
Семенова 22 -11
Смерть
1999